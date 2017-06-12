Bank of Baku запускает для медработников 3 новые кампании

2017-06-12 15:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 17 июня - в связи с профессиональным праздником работников медицины Bank of Baku запускает три новые кампании.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, представители медицинской сферы, а также работники медицинских учреждений независимо от должности смогут воспользоваться следующими кампаниями, проводимыми с 10 по 25 июня 2017 года.

Первая кампания. 3% СКИДКА на наличные кредиты!

В рамках кампании с 12 по 23 июня работники медицины и здравоохранения могут получить наличные кредиты до 10 тысяч манатов от Bank of Baku на следующих условиях:

3% СКИДКА на годовой процент;

Комиссия за оформление 0%;

Требования к зарплате, включая налоги мининум 200 манатов;

Срок погашения 3-24 месяца;

Возможность получить кредит клиентам с зарплатной картой других банков;

КРЕДИТОВАНИЕ БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ в зависимости от суммы;

ОПЕРАТИВНОЕ оформление.

Вторая кампания. 50% скидка на кредитные и дебетовые карты Bolkart!

Работники медицинской сферы, желающие приобрести кредитные карты Bolkart с возможностью пользования кредитной линией, и дебетовые карты Bolkart для пользования личными средствами могут получить эти карты с 50% скидкой:

Bolkart Gənc кредит – 5 манатов , стандартная цена 10 манатов;

– , стандартная цена 10 манатов; Bolkart Ailə кредит – 10 манатов , стандартная цена 20 манатов;

– , стандартная цена 20 манатов; Bolkart Gold кредит – 20 манатов , стандартная цена 40 манатов;

– , стандартная цена 40 манатов; Bolkart Diamond кредит – 75 манатов, стандартная цена 150 манатов.

Bolkart Gənc дебет – 7,50 манатов , стандартная цена 15 манатов;

, стандартная цена 15 манатов; Bolkart Ailə дебет – 12,50 манатов , стандартная цена 25 манатов;

, стандартная цена 25 манатов; Bolkart Gold дебет – 25 манатов, стандартная цена 50 манатов;

стандартная цена 50 манатов; Bolkart Diamond дебет – 75 манатов, стандартная цена 150 манатов.

Третья кампания. 1000 БАЛЛОВ В ПОДАРОК!

Медицинскне работники, совершивие покупки с Bolkart с 10 по 25 июня, могут заработать от Bank of Baku БАЛЛЫ в денежном эквиваленте. 31 клиент, совершивший больше всех покупок с помощью Bolkart с 10 по 25 июня, независимо от вида карты, получат в совокупности 1000 БАЛЛОВ в подарок на следующих условиях:

1 человек - 100 баллов;

10 человека - 50 баллов;

20 человек - 20 баллов.

При использовании баллы оцениваются как 1 БАЛЛ = 1 АЗН. Если у вас на балансе карты 100 баллов, значит вы сможете совершить покупку на сумму 100 манатов.

В кампании могут принять участие обладатели как кредитных, так и дебетовых карт Bolkart.

Для более подробной информации о кампаниях пожалуйста свяжитесь с 145 информационным центром или посетите официальную Facebook страницу банка www.facebook.com/bankofbaku,