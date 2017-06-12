Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Сухопутными войсками Турции

2017-06-12 16:07 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что военное сотрудничество между нашими странами ведется как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО. Министр особо подчеркнул расширение связей в военной, военно-технической сфере и в области военного образования.

Говоря с чувством глубокого удовлетворения о своем очередном визите в Азербайджан, генерал армии С.Чолак отметил важность проведения тактических учений в Нахчыване. Он также подчеркнул, что связи наших стран имеют древние исторические корни и основаны на добрых дружественных традициях, добавив, что Азербайджан является важным партнером Турции.

Затем состоялся широкий обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, перспективам развития связей между вооруженными силами Азербайджана и Турции, организации взаимных визитов делегаций специалистов с целью обмена опытом, проведении военных учений в обеих странах с участием различных видов войск, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение встречи, командующий Сухопутными войсками Турции генерал армии С.Чолак был награжден медалью «За заслуги в сфере военного сотрудничества» за вклад в укрепление военного сотрудничества между двумя странами.