Самый большой смартфон в мире может скоро поступить в продажу

2017-06-12 16:00 | www.oxu.az | 3

Китайская корпорация Xiaomi планирует представить миру уникальную новинку - мобильное устройство с громадным 7-дюймовым экраном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на oane.ws, если это произойдет, то покупатели получат самый большой смартфон в истории.

Xiaomi всегда отличались своими новаторскими решениями и безумными идеями. Вполне вероятно, что вскоре на рынок поступит новый гаджет с огромным 7-дюймовым экраном. Для сравнения, некоторые известные бренды выпускают планшеты с таким расширением.

Лэй Цзюню - генеральный директор компании заявил, что 6,44-дюймовый экран на сегодняшний день является оптимальным для использования одной рукой. Однако его команда абсолютно не против разработать новый смартфон, который был бы достаточно больше своего предшественника. Для этого им придется изрядно поработать над пропорциями и техническим воплощением, ведь если экран телефона будет насчитывать 7 дюймов, его будет не удобно держать в руке, а это создаст дискомфорт для покупателей.

Если же Xiaomi действительно выпустят на рынок смартфон с таким громадным экраном, то он наверняка получит компактный корпус, который все же позволит использовать устройство одной рукой. Также Лэй Цзюню подчеркнул, что сейчас никого не интересуют смартфоны меньше 5 дюймов, так что вполне вероятно, что новый Xiaomi станет настоящим хитом продаж.

У.А.

