Наргиз Насруллаева получила должность в Нефтефонде

2017-06-12 16:09 | www.oxu.az | 3

Советником исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) назначена Наргиз Насруллаева-Мюдюроглу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс Азербайджан, об этом говорится в сообщении SOFAZ.

До нынешнего назначения Н.Насруллаева-Мюдюроглу работала директором по бизнес-операциям делового центра Landmark, менеджером бизнес-центра бакинского филиала Regus Bussiness Centre Trading ltd, специалистом в отделах по банковским услугам корпоративным клиентам и клиентского обслуживания в бакинском филиале HSBC Bank Middle East.

В 2004-2015 годах Н.Насруллаева-Мюдюроглу занимала должность исполнительного директора Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

У.А.

