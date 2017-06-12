Обнародованы результаты лабораторных анализов в связи с массовым отравлением в Сумгайыте

2017-06-12 15:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Минздрав обнародовал результаты лабораторных анализов, проведенных в связи с фактами желудочно-кишечной инфекции, зафиксированной с 7 июня у населения поселка Г.З.Тагиева города Сумгайыта.

В анализах, взятых у детей, обнаружен ротавирус, сообщила в понедельник Trend глава пресс-службы Минздрава Лия Байрамова.

«Учитывая, что вирус в основном распространяется посредством воды, то предполагается, что источником инфекции является водораспределительная сеть. В этой связи, взяты под серьезный контроль меры по очищению и обезвреживанию воды, количество проводимых лабораторных анализов увеличено. В данный момент состав воды отвечает требованиям Госстандарта», - сказала глава пресс-службы.

Ранее в ОАО «Азерсу» сообщили, что зарегистрированное среди детей отравление в городе Сумгайыт, поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева произошло не от питьевой воды, и никаких оснований для беспокойства нет. ОАО «Азерсу» ежедневно в соответствии с утвержденным планом-графиком осуществляет забор и проверку воды на всех этапах обеспечивающей Абшеронский полуостров питьевой водой централизованной системы водоснабжения - от источника до потребителя. Одновременно сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Минздрава, осуществляющего государственный контроль в этой сфере, также проводят мониторинги в системах водоснабжения.

В АО «Азерсу» отметили, что Шолларский и Джейранбатанский источники, наряду с городом Сумгайыт, также обеспечивают питьевой водой другие населенные пункты Абшеронского полуострова, и в этих местах подобные случаи не зафиксированы.

Лия Байрамова добавила, что за последние четыре дня у 136 детей были выявлены признаки инфекции. Сейчас стационарное лечение продолжают проходить 46 детей, их состояние удовлетворительное и в ближайшее время они будут выписаны.

По словам Лии Байрамовой, на территории, где обнаружена инфекция, продолжаются медико-профилактические меры.

В связи с возникновением желудочно-кишечной инфекции среди населения на вышеуказанной территории был создан оперативный штаб, ведущие специалисты минздрава и Исполнительной власти Сумгайыта приступили к мерам по изучению причин произошедшего и осуществлению комплексных антиэпидемических мер совместно с надлежащими структурами.

В связи с массовым отравлением, произошедшим среди малолетних детей в Сумгайыте два дня назад, в городскую детскую больницу поступили многочисленные обращения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)