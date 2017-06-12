Фонд Гейдара Алиева направил в Джибути медицинское оборудование (ФОТО)

2017-06-12 15:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева подарил министерству здравоохранения Джибути медицинское оборудование. В связи с этим в Центральной больнице министерства здравоохранения Джибути состоялась презентация медицинского оборудования.

На мероприятии была предоставлена информация о гуманитарных проектах, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане и зарубежных странах. Было отмечено, что в рамках этих проектов педиатрическое отделение Центральной больницы Джибути было обеспечено медицинским оборудованием 10 наименований, и эта акция внесет вклад в развитие системы здравоохранения страны, а также в расширение двусторонних отношений.

Посол Азербайджана в Эфиопии Эльман Абдуллаев в своем выступлении сказал, что дружественные отношения между Азербайджаном и Джибути служат национальным интересам обеих стран и что посольство и впредь продолжит меры по укреплению этих связей.

Делегация Фонда Гейдара Алиева встретилась с министром здравоохранения Джибути Джама Элми Окиехом. В ходе встречи министр отметил, что подаренное медицинское оборудование даст толчок усилению педиатрической службы в стране, и выразил азербайджанскому народу, а также Фонду Гейдара Алиева благодарность за поддержку.