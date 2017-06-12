Шарль Азнавур: Песня Pour toi Arménie может стать новым гимном Армении

2017-06-12 16:20 | www.oxu.az | 3

Шансонье Шарль Азнавур заявил, что его песня Pour toi Arménie может стать новым гимном Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур стал гостем радиопрограммы Club de Richard Findykian, в ходе которой он рассказал о своем недавней визите в Армению, крещении сына, а также о том, что известная и любимая песня Pour toi Arménie может стать новым гимном Армении.

«Думаю, что песня Pour toi Arménie, об этом уже говорилось, может стать новым гимном Армении, поскольку нынешний гимн ничего особенного не выражает. Я бы хотел этого», - сказал Азнавур, добавив, что свое согласие дал также президент Серж Саргсян.

В ходе интервью радиопрограмме шансонье рассказал о крещении своего сына Николя в ходе визита в Армению. Он отметил, что все его дети крещены в армянской церкви, а Николя выбрал для крестин имя его отца (Микаель).

С.С.

