Голос одинокой азербайджанской актрисы: Еще можно жить, можно дышать! (ФОТО)

2017-06-12 15:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошла премьера моноспектакля “İnsan səsi” (Человеческий голос), сообщает Trend Life. Автором постановки и исполнителем стала актриса театра, магистр Университета культуры и искусств Шахла Алигызы.

Моноспектакль поставлен по одноименной одноактной пьесе-монологу французского писателя и кинорежиссера Жана Кокто.

Режиссер спектакля – Фидан Джафарова, композитор – Рино Рходес, художественное оформление – Габиль Гейзалов, научный руководитель – профессор Ильхам Рагимли, творческий руководитель – заслуженный артист Фархад Исрафилов.

Пьеса – это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме монолога, а вернее диалога по телефону с мужчиной, голоса которого зритель не слышит. В последний раз они будут говорить друг с другом. В ходе беседы мы узнаем, что женщина пытается покончить с собой. Героиня осталась лицом к лицу с жестокой правдой – она больше не любима и покинута. Как быть, если любишь каждой клеткой своего тела?.. Но перекрыт кислород, питающий их… Звонок – вдох.…На другом конце провода – голос любимого. Еще можно жить, можно дышать! Телефонная служба Парижа работала в то время очень плохо, в результате чего они были прерваны несколько раз во время их мучительного разговора…Еще звонок – еще один вдох… А потом, в телефонной трубке – только короткие гудки…

(Автор: Вугар Иманов)