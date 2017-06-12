Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора

2017-06-12 16:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Результаты экзамена по азербайджанскому языку, проведенного для абитуриентов русского сектора, желающих поступить в вузы и колледжи в Баку и Нахчыване, вчера были размещены на сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), говорится в сообщении Центра, распространенном в понедельник.

На сайте ГЭЦ абитуриенты могут ознакомиться с информацией о результатах и графическим изображением карты ответов.

Также абитуриенты могут узнать результаты, отправив номер работы с мобильного телефона на номер 7727.

Как говорится в сообщении Центра, из 1813 абитуриентов 259 на экзамен не явились.

Из участвовавших в экзамене 1554 абитуриентов 1306 человек выполнили условия конкурса, получив оценку «удовлетворительно».

Абитуриентам были заданы 30 тестовых заданий по азербайджанскому языку. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на результат правильных ответов.

На экзамене можно получить оценку «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Получившие оценку «удовлетворительно» допускаются к приемному экзамену. Для получения оценки «удовлетворительно» набранный абитуриентами балл не должен быть меньше 15.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)