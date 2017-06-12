Премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель в пособничестве террористам

2017-06-12 16:28 | www.apa.az | 3

Венгрия всегда была проевропейской страной и продолжит отстаивать истинные ценности Европы, а вот европейские чиновники в Брюсселе встали на сторону террористов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Государственном собрании (парламенте) страны.

«Венгрия никогда не была антиевропейской страной. Наше правительство представляет истинную европейскую позицию, которая защищает действующий европейский договор, включая разделение полномочий между странами-членами и Брюсселем. Именно Брюссель изменил свою позицию», - сказал Орбан.

По его словам, Брюссель открыто поддерживает террористов. Орбан напомнил, что ЕС осудил приговор венгерского суда в отношении сирийского мигранта Ахмеда Хамеда на 10 лет тюремного заключения за нападение на полицию во время беспорядков на границе с Сербией.

Премьер отметил, что европейские чиновники открыто выступают в поддержку этого мигранта и демонстрируют, что абсурдная ложь Ахмеда Хамеда важнее безопасности венгров.



Как подчеркнул Орбан, построенный на южных рубежах Венгрии забор для защиты от нелегальных мигрантов будет стоять: «Забор на южной границе Венгрии будет стоять до тех пор, пока я премьер-министр этой страны». Будапешт не позволит Брюсселю шантажировать себя и продолжит отказываться от обязательных квот Еврокомиссии на расселение беженцев, добавил Орбан.

«Мы хотим, чтобы Венгрия была венгерской, а Европа – европейской», - отметил премьер-министр. Он указал, что Европейский союз - это не только чиновники в Брюсселе. «Мы не можем позволить Брюсселю управлять нашими внутренними делами», - резюмировал Орбан.

Отметим, Венгрия с самого начала миграционного кризиса выступала за введение строгого контроля за потоками беженцев. Она стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока и Африки, и построила два забора на своих границах.

Будапешт уверен, что вместе с нелегальными мигрантами в ЕС пытаются пробраться боевики террористических организаций.