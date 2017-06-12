В Баку отмечают юбилей прославленного мастера смеха Гаджибабы Багирова (ФОТО)

2017-06-12 16:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный музыкальный театр в Баку провел ряд мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения видного актера театра и кино, прославленного мастера смеха, кавалер ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Гаджибабы Багирова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Вначале коллектив театра посетил могилу известного актера и почтил его память. В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, члены семьи, родные и близкие актера, а также многочисленные поклонники его таланта.

Директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, заслуженный деятель искусств, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Джамиль Гулиев, народная артистка Фатма Махмудова, заслуженные артисты Новруз Гартал, Чингиз Ахмедов и другие поделились воспоминаниями об известном актере, отметив, что Гаджибаба Багиров оставил глубокий след в азербайджанском театральном искусстве и кинематографе.

В рамках юбилейных мероприятий в театре открылась художественная выставка работ дочери актера Шоли Багировой. Экспозиция вызвала большой интерес общественности.

Супруга Гаджибабы Багирова Арзу Багирова выразила признательность всем участникам мероприятия за внимание к памяти и творческому наследию актера.

Затем состоялся показ музыкальной комедии "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта"), в которой в свое время Гаджибаба Багиров исполнял роль Мешади Ибада.

Гаджибаба Багиров родился 12 июня 1932 года в Баку. Желание стать артистом привело его в 1947 году в актерскую студию при Азербайджанском государственном академическом драматическом театре (сейчас – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). В 1950 году он начал работать в Лянкяранском государственном драматическом театре. В 1960 году был принят в актерскую труппу Гянджинского государственного драматического театра, а с 1962 года работал в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (сейчас - Азербайджанский государственный музыкальный театр).

Багиров запомнился зрителям по ролям в таких постановках, как "Аршин мал алан", "Не та, так эта", "Хиджран", "Удовольствие за десять тысяч долларов" и многих других.

Актер внес весомый вклад и в развитие азербайджанского кинематографа. Он снялся в таких фильмах, как "Улдуз", "Его бедовая любовь", "Во имя закона", "Яблоко как яблоко" и других.

С 1996-го по 2006 год занимал должность художественного руководителя и директора в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии.

Гаджибаба Багиров ушел из жизни 4 октября 2006 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)