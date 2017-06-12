Референдум о статусе Курдской автономии Ирака негативно повлияет на весь регион - вице-премьер Турции

2017-06-12 16:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Референдум о статусе Курдской автономии Ирака негативно повлияет на весь регион, сказал вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш по итогом заседания совета министров в понедельник.

По словам Куртулмуша, в настоящее время в регионе существует множество проблем, которые требуют скорейшего решения.

На прошлой неделе глава Курдской автономии Северного Ирака Масуд Барзани сказал, что администрация Ирака готова к проведению референдума о независимости.

Барзани заявил, что референдум о независимости Курдской автономии Северного Ирака запланирован на 25 сентября.

Ранее Барзани заявил, что администрация решительно настроена на проведение референдума и обретение независимости является вопросом времени.

После захвата ряда провинций Ирака боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ) отношения между центральным правительством Ирака и Курдской администрацией заметно ухудшились. Масуд Барзани обвинил центральное правительство в том, что именно оно виновно в событиях, которые происходят в стране. Барзани заявил, что Ирак находится на грани раскола и Багдад не контролирует ситуацию в стране.

Власти Турции призвали Эрбиль не спешить с проведением референдума по изменению статуса автономии. Это заявление сделал Реджеп Тайип Эрдоган, бывший в тот период премьер-министром Турции.

В мае 2015 года Барзани заявил, что референдум о статусе Курдской автономии Северного Ирака перенесен, подчеркнув, что одним из приоритетов для автономии является борьба с ИГ и референдум будет проведен после завершения борьбы с этой террористической организацией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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