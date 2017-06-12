В Баку преступники ограбили мужчину и сняли в обнаженном виде – ФОТО

2017-06-12 16:39 | www.oxu.az | 3

В 12-ое отделение полиции Управления полиции Сабунчинского района обратился житель Газахского района Исмаил Умудов, который рассказал, что неизвестные лица похитили его и, продержав целую ночь в доме, избили и отняли 90 манатов и 1400 турецких лир.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения, были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители Масаллинского района Джавид Ибрагимов, его брат Валид, Агиль Нусретли, а также жители Хазарского района Кянан Джалали, Джавид Фарзалиев и житель Агсуинского района Амиль Гулиев.

В ходе расследования выяснилось, что пострадавший Исмаил Умудов проживает в Турции. За несколько дней до инцидента он познакомился с одним из членов семьи Дж.Ибрагимова по мобильному телефону. Узнав об этом, Дж.Ибрагимов написал И.Умудову, пригласив его на встречу в бакинский поселок Бузовны. Пришедшего на встречу И.Умудова встретил Дж.Ибрагимов с братом и четверо их вышеупомянутых друзей.

Преступники избили И.Умудова и отобрали имевшиеся у него деньги, а затем погрузили в багажник принадлежащего Дж.Ибрагимову автомобиля Opel и отвезли в дом Дж.Фарзалиева в поселке Албалылыг, где продержали день. Затем преступники раздели И.Умудова и сняли обнаженным, пригрозив, что если И.Умудов обратится в полицию, они распространят его фотографии в обнаженном виде.

По данному факту в следственном отделе управления полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело, продолжается расследование. Проводятся необходимые следственные, а также оперативно-розыскные мероприятия.

З.Г.

