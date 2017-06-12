Турция и Россия еще не приняли окончательного решения по поводу ЗРК С-400 - вице-премьер

2017-06-12 16:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия пока не достигли окончательного решения относительно соглашения по поставкам российского комплекса ЗРК С-400 в Турцию. Об этом сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш по итогам заседания Кабинета министров, состоявшегося сегодня.

По словам Куртулмуш в настоявшее время стороны работают над этим вопросом.

Куртулмуш отметил, что стороны позитивно относятся к подписанию соглашения о поставке ЗРК С-400 в Турцию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности турецкой промышленности.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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