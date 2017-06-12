Бывший футболист «Нефтчи» погиб в аварии – ФОТО

2017-06-12 16:50 | www.oxu.az | 4

Погиб бывший футболист «Нефтчи» Жонас Пессалли.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 26-летний бразильский футболист стал жертвой ДТП.

Инцидент произошел сегодня в 04:30 по бразильскому времени. На одной из улиц города Куритиба Жонас Пессалли на автомобиле Audi на высокой скорости врезался в столб.

Выяснилось, что Дж.Пессалли вместе с товарищами возвращался со дня рождения.

Никто из находившихся с ним рядом в автомобиле не пострадал. Прибывшим на место происшествия спасателям потребовалось 3 часа, чтобы извлечь тело бывшего игрока «Нефтчи» из автомобиля.

Отметим, что Жонас Пессалли в ходе прошлого сезона покинул «Нефтчи» по собственному желанию. Последним его клубом была бразильская «Парана».

A.M.

