Обнародованы результаты экзаменов по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора

2017-06-12 16:57 | www.oxu.az | 4

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты тестовых экзаменов по предмету азербайджанский язык, проведенных для абитуриентов русского сектора 9 апреля и 11 июня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, для ознакомления с ответами абитуриенты могут воспользоваться данной ссылкой. Кроме того, абитуриенты смогут ознакомиться с графическим изображением карты ответов. Абитуриенты могут узнать ответ, отправив посредством мобильных операторов номер работы на номер 7727.

Из 1813 абитуриентов, участие в экзамене которых предусматривалось, 259 на экзамен не явились. Из участвовавших в экзамене 1554 абитуриентов 1306 ответили требованиям конкурса и получили оценку «допустимо».

Отметим, что абитуриентам на экзамене по предмету «Азербайджанский язык» представили 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Неверные ответы не влияют на правильные.

Результаты экзаменов оцениваются как «допустимо» и «недопустимо», получившие «допустимо» допускаются к вступительным экзаменам. Для получения абитуриентом оценки «допустимо» он должен набрать не меньше 15 баллов.

A.M.

