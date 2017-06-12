Прогулка на Бююкада: на родине принцев (ФОТО)

2017-06-12 16:58 | www.trend.az | 4

ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ /Trend Life/ - Стамбул это город, который невозможно не полюбить. Азербайджанцы любят Турцию, в особенности Стамбул. Это самый посещаемый азербайджанцами зарубежный город. Если кто-то не согласится, то достаточно посмотреть статистику - ежедневно в этот город из Баку направляется около 10 переполненных самолетов.

И самое интересное, что при каждом посещении здесь открываешь что-то новое. Но при этом каждый раз хочется увидеть и свой любимый уголок. Одним из них можно смело считать Принцевы острова. В самой Турции их называют Адалар. Самый главный остров среди них Бююкада, что в 35 километрах от Стамбула.

Вообще-то Принцевы острова - это девять небольших островков в Мраморном море. Хотя общее число всех жителей островов около 20 тысяч, в летний сезон число проживающих увеличивается почти до полумиллиона человек.

Свое название Принцевы острова получили из-за того, что были любимым местом отдыха византийских принцев. А точнее, Адалар были местом ссылки опальной знати, в том числе принцев и принцесс во времена Византийской империи. Острова очень популярны как среди самих турков, так и многочисленных туристов.

Морской путь до Адалар занимает около часа, и ты оказываешься в совершенно другом мире, далеком от мирской суеты, свободном от автомобилей, в тихой зеленой пляжной зоне.

Современные пароходы (вапуры) на острова отправляются с причала Кабаташ каждые полтора-два часа. Билет стоит семь лир (3,5 маната). Вначале пароход останавливается у острова Хейбелиада, а буквально через пять минут уже Бююкада.

Сами вапуры двухэтажные, просторные и удобные - есть места и внутри, в залах, есть и на отрытом воздухе, вдоль бортов. В пути открываются прекрасные виды на Стамбул, если возьмете с собой фотоаппарат или телефон, то можно сделать прекрасные снимки. А если захочется попить чайку или перекусить, то к вашим услугам бортовые официанты-чайханщики.

Если вы прибываете в Бююкада в летнее время, то, когда сойдете с судна, вас окружат представители различных турфирм, предлагающих отдых на многочисленных местных пляжах. Есть пляжи, рассчитанные на семейных, а есть и молодежные (цена 20-40 лир). В цену входит как трансфер на катере до пляжа, так и пользование раздевалками, душевыми, лежаками с зонтами на самом пляже.

Если на пляж не хочется, то можно пойти на прогулку. Недалеко от причала расположено множество уютных ресторанчиков и кафешек, можно перекусить и двинуться в путь. Здесь стоит посетить рыбные рестораны - рыба и морепродукты свежего улова.

Главная "фишка" острова это то, что здесь нет машин, и основными средствами передвижения являются фаэтоны (повозки), велосипеды и изредка электромобили. По этой причине сюда и приезжают миллионы туристов. Это своего рода экскурс в историю, в период, когда автомобили еще не были изобретены.

Для любителей пеших прогулок Бююкада также прекрасное место. Площадь острова 5,36 кв. километра при населении примерно 8-9 тысяч человек. За час весь остров можно объехать на фаэтоне. А за какое время можно пройти пешком - рассчитывайте сами. Пунктов проката велосипедов на острове также много. Аренда велосипеда на несколько часов обходится примерно в 15-20 лир.

(Автор и фото - Эльчин Гусейнов)