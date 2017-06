İstanbul ve İzmir'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı İzmir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa’da da hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. Depremin 10 kilometre derinde gerçekleştiği belirtiliyor. AFAD depremin merkez üssünü Karaburun olarak duyurdu.

KARABURUN KAYMAKAMI KONUŞTU

Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel "Şu an için can ve mal kaybı olmadığını söyleyebilirim. Çok şükür. Çok güçlü bir depremdi. Emin olun bulunduğumuz binanın yıkılacağını sandık. 10 saniye kadar sürdü. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. İlçemizdeki konutlarda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. Ancak arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir can kaybı yok. Deprem çok güçlü olduğu için tedirginlik hakim. Halkımız da bu ani durumla baş etmeye çalışıyor, sokağa döküldüler. Onlar da tedbirli şekilde hareket ediyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum sükunetli tavırlarından dolayı" dedi.