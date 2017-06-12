Убивший 77 человек Брейвик сменил имя

2017-06-12 17:03 | www.apa.az | 3

Убивший в 2011 году в Норвегии 77 человек Андерс Брейвик сменил имя.

Как сообщает АПА со ссылкой на «NTV», его новое имя Фьотольф Хансен.

Адвокат осужденного отказался говорить о причинах такого шага.

Напомним, двойной теракт, за который Брейвик отбывает свое наказание, произошел 22 июля 2011 года. В тот день он заложил бомбу в автомобиль в правительствен​ном квартале Осло, а также расстрелял участников молодежного летнего лагеря на острове Утейя. Жертвами его нападения на острове стали 69 человек (в основном подростки), а от взрыва заминированного автомобиля в Осло погибли еще восемь человек.