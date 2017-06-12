Дождь из подарков от Xalq Bank продолжается

2017-06-12 17:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 13 июня состоится шестой тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна».

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, по условиям лотереи трое участников, совершивших большее количество безналичных операций в течение недели, станут обладателями билетов на сеанс в сети кинотеатров Sinema Plus. В ежемесячном розыгрыше с помощью программы случайного выбора определяются два победителя, один из которых получит путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахе, а другому будет вручен главный приз – купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат.

Xalq Bank одновременно предоставляет уникальный шанс выиграть авиабилет Баку-Нью Йорк-Баку всем владельцам пластиковых карт в Азербайджане.

За срочные денежные переводы, оплату коммунальных услуг и другие платежи, операции по депозитным ячейкам и банковским счетам - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие в партнерской торговой сети оплату посредством POS-терминалов Xalq Bank? получат на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов.

Более подробную информацию о пластиковых картах, акциях и сети POS-терминалов банка можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138.