В Филармонии будет представлено азербайджанское искусство игры на таре (ВИДЕО)

2017-06-12 17:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 13 июня в 19.00 пройдет соло-концерт исполнителя на таре Кямала Нуриева, организованный телеканалом Mədəniyyət (Культура), Азербайджанским радио и Государственной филармонией имени Муслима Магомаева при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана, сообщает Trend Life.

Кямал Нуриев выступит в сопровождении заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова при Азербайджанском государственном телевидении и радио. Художественный руководитель и главный дирижер – Фаиг Садыгов. На вечере прозвучат произведения национальных классиков.

Билеты продаются в кассах города и онлайн на сайте iticket.az. Телефон для справок: (012) 497 36 09

Азербайджанское искусство игры на таре и мастерство его изготовления включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На территории Азербайджана тар стал наиболее популярным с XVIII века. Исторически тар имел пять струн (две белые, две желтые, одна басовая), крупный и глубокий корпус. А на длинной шейке завязывались 27-28 ладков. Инструмент этот был тяжёлым и во время игры его держали на коленях, или ниже груди. В 70-е годы XIX века тар был реконструирован музыкантом и композитором Мирзой Садыхом Асад оглы (Садыхджан). Вначале он увеличил число струн до 18, а затем уменьшил до 13 (две треххорные расположил снизу, парную и одинарную басовые - в середине и две парные звонкие - в верхней части грифа). На шейке было оставлено только 22 ладка. Чтобы шейка не искривилась, Садыхджан закрепил её на специальном выступе корпуса, а внутри выступа установил деревянную распорку. Помимо этого была уменьшена толщина корпуса, а её боковые стороны выпрямлены. Верхняя часть корпуса была расширена, что увеличило силу её звучания. Облегчённый инструмент уже можно было держать у груди. При этом исполнительские возможности тара были увеличены. Реконструированный тар, получивший название - азербайджанский тар, широкое распространился по всему Кавказу, в Турции и Центральной Азии.

(Автор: Вугар Иманов)