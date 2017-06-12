Главный педиатр: «Предполагается, что в Сумгаите в водопровод попадают сточные воды»

2017-06-12 17:51 | www.apa.az | 4

«Мы предполагаем, что причиной заражения детей в Сумгаите является попадание в линию подачи воды нечистот из какого-то источника».





Как сообщает АПА, об этом заявил главный педиатр республики Насиб Гулиев. Он сказал, что первые случаи заражения среди детей в Сумгаите были зарегистрированы 7 июня. Н.Гулиев отметил, что в тот день в Министерстве здравоохранения был создан оперативный штаб. По словам главного педиатра, до сегодняшнего дня в штаб обратились 136 человек: «Сегодня одна четвертая часть обратившихся продолжает лечение, остальные выписаны домой. Процесс был локализован за короткий срок.



В связи с этим сотрудники ОАО «Азерсу» и отдела эпидемического контроля Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения проводят анализы воды в Шолларском водопроводе из Худата. Первые результаты исследования показали, что причина этой болезни в сырой воде, в которой распространены ротавирусы.

Этот вирус распространился во всем мире. Во время болезни наблюдаются рвота, понос и высокая температура. Дети более чувствительны к этому заболеванию, потому что взрослые за жизнь несколько раз переносят эту болезнь и у них формируется иммунитет. Среди пациентов случаев ухудшения состояния нет. В ближайшее время мы полностью остановим процесс, завершим работу».

Н.Гулиев дал рекомендации родителям. По его словам, сырую воду детям давать нельзя: «В стране продается дистиллированная вода или надо давать детям кипяченую воду. Летом могут быть случаи пищевого отравления. Для того, чтобы это предотвратить, следует уделять внимание питанию, режиму, водным процедурам детей».