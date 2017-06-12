Джеймс Аппатурай: Все страны НАТО обеспокоены ростом вооружений на Южном Кавказе

2017-06-12 18:02 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», об этом на встрече с журналистами 12 июня в Ереване заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, это сопровождается политической напряженностью. «Как вы знаете, две страны-союзницы НАТО (Франция и США) являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И они привержены мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха», - отметил Аппатурай.

Позиция НАТО, продолжил он, вполне ясна – понижение напряженности, понижение уровня военных действий и мирный процесс.

«Мы пристально следим за ситуацией с безопасностью в этом регионе. Мы периодически получаем свежие сведения по этому поводу. Я должен сказать, что в настоящее время уровень обеспокоенности среди стран-участниц НАТО достаточно высок, поскольку недавно имели место столкновения, прозвучали более воинственные заявления, есть пострадавшие. НАТО непосредственно не вовлечен в процесс, и я не могу вовлечь Альянс в него. Наша четкая позиция – содействовать Минской группе ОБСЕ», - подчеркнул Джеймс Аппатурай. НАТО, несомненно, продолжит содействовать шагам, предпринятым двумя странами и сопредседателями в направлении мирного урегулирования проблемы.