На строительство автодороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы выделено 5,3 млн. манатов

2017-06-12 18:12 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы.

Как передает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, соединяющей 6 населенных пунктов, где проживают 188 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» будет выделено 5,3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.