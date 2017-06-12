Глава МИД Великобритании призвал ослабить блокаду Катара

2017-06-12 19:47 | www.apa.az | 4

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал страны Персидского залива, в частности Саудовскую Аравию, ослабить блокаду Катара.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Reuters», Б. Джонсон встретился с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Он сказал, что Лондон обеспокоен действиями некоторых стран в отношении Катара.

«Я призываю все страны предпринять немедленные шаги к деэскалации этой ситуации и поиску быстрого решения путем посредничества», - подчеркнул Б. Джонсон.