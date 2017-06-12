В Санкт-Петербурге во время несанкционированной акций задержаны 500, в Москве – 150 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-06-12 20:05 | www.apa.az | 4

500 человек были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции в Петербурге в понедельник.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщили пресс-центре МВД РФ.

В акции приняли участие около 3,5 тысяч человек. Количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек. В акции участвовали примерно 4,5 тысячи человек.

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17:41

В Москве задержали более 400 участников несогласованной акции протеста против коррупции на Тверской улице.

Как сообщает АПА со ссылкой на Дождь, в Петербурге задержали более 300 участников аналогичной акции, которая проходила на Марсовом поле без согласования с городскими властями.

По их словам, всего в акции приняли участие 3,5 тысячи человек.