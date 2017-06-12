Генпрокуроры Вашингтона и штата Мэриленд подали иск против Трампа

2017-06-12 21:54 | www.apa.az | 4

Генеральные прокуроры американского города Вашингтон и штата Мэриленд подали иск в отношении президента США Дональда Трампа, обвинив его в том, что он нарушил конституцию страны, не прервав связи с бизнесом после вступления на пост главы государства.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, иск подан в суд американского штата Мэриленд. Как заявили генеральные прокуроры Вашингтона и Мэриленда Карл Расин и Брайан Фрош, иск подан в связи с тем, что Трамп продолжает участвовать в операциях с имуществом и другим образом "вовлечен" в бизнес, что может быть признано конфликтом интересов по конституции США.

Ранее газета Washington Post сообщила, что прокуроры подозревают Трампа в том, что он нарушил антикоррупционные статьи конституции и "получал миллионы от иностранных правительств" после вступления в должность президента США.