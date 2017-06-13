Эрдоган пожелал здоровья пережившим землетрясение в Эгейском море

2017-06-13 00:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Желаю здоровья всем, кто пережил землетрясение магнитудой 6.3, произошедшее в понедельник в Эгейском море. Об этом в понедельник сказал Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган в своем выступлении на ифтаре с преставителями культуры и спортсменами.

Глава Турции также пожелал, чтобы трагедия также осталась в прошлом для жителей соседней Греции.



Реджеп Тайиб Эрдоган отметил, что культура, искусство, спорт не может быть монополией определенных групп.

"Сосредоточение культуры, искусства и спорта в руках определенных групп не приносит никакой пользы нашей стране, наоборот, такое поведение привело к прискорбному ограничению в каждой области", - сказал президент Турции.



Говоря о Культурном и конгрессионном центре в Бештепе, Эрдоган добавил, что они старались создать произведение искусства подходящее как Истанбулу, так и культурному миру исскуства Турции.