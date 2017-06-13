Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

2017-06-13 03:00 | www.trend.az | 1

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İran ve Irak sınırlarının kesiştiği Tekeli bölgesindeki 34. Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Birliği'ne sızma girişiminde bulunan PKK'lı 3 terörist, güvenlik güçlerince fark edildi.

Teröristler F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA