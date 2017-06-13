Роберт Просинечки: “Не вижу причин менять место работы”

2017-06-13 03:19 | www.apa.az | 4

«У меня действующий контракт со сборной Азербайджана. Руководители Федерации довольны моей работой».

Как сообщает Apasport.az, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки.

Комментируя слухи о своем переходе в турецкий «Бурсаспор» хорватский специалист сказал: «Все очень просто. У меня контракт до конца года, который я уважаю. К сожалению, в последнем матче мы потерпели обидное поражение от сборной Северной Ирландии, но это ничего не меняет. В настоящее время я не вижу причин менять место работы».