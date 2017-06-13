В Астане пройдет встреча президентов Казахстана и Грузии

2017-06-13 03:25 | www.apa.az | 4

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Грузии Георгий Маргвелашвили обсудят сотрудничество между странами во вторник в Астане.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, oжидается, что главы государств проведут переговоры в первой половине дня в резиденции казахстанского лидера Акорде.

Ранее посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе заявлял, что этот визит внесет дополнительный вклад в политические, торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарно-культурные отношения между Казахстаном и Грузией.

Президент Казахстана также отмечал, что рассчитывает обсудить с грузинским коллегой широкий круг вопросов и определить новые перспективы и направления двустороннего взаимодействия.