Россия не вмешивается во внутриполитические процессы других стран - Путин

2017-06-13 03:56 | www.trend.az | 4

Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран в отличие от многих партнеров, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает РИА Новости.

"Мы в отличие от многих наших партнеров никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы", - сказал Путин в отрывке фильма, который распространил в понедельник телеканал Showtime.

Первая часть четырехсерийного фильма Стоуна о Путине будет показана в США во вторник в 4 утра по московскому времени.