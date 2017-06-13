Протестующие в Каракасе подожгли здание Верховного суда

2017-06-13 04:49 | www.apa.az | 4

Участники акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе в понедельник забросали бутылками с зажигательной смесью и петардами вход в здание Верховного суда (ВС) в районе Чакао.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, фото-и видеокадры с места происшествия были обнародованы в Twitter

По данным агентства AFP, нападению подверглось и отделение одного из банков, находящееся на первом этаже здания. Силам безопасности удалось разогнать протестующих при помощи слезоточивого газа, а пожарные смогли справиться с огнем. Сведений о пострадавших обнародовано не было.