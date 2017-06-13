Путин: "Аль-Каида” - результат деятельности США”

2017-06-13 05:27 | www.apa.az | 4

США сами вырастили "Аль-Каиду" и должны понимать свою ответственность за это.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

"Аль-Каида" – не результат нашей деятельности. Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и "Аль-Каиду"*, и бен Ладена"

Как отметил президент, "это все вышло из-под контроля". "И это всегда так бывает. И наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина", — сказал глава государства.