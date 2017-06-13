В сеульском университете произошел взрыв

2017-06-13 05:56 | www.apa.az | 3

Взрыв, в результате которого пострадал один преподаватель, произошел сегодня в южнокорейском университете Ёнсе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, полиция не исключает, что инцидент является террористической атакой.

Взрыв произошел в 08:41 утра в момент, когда профессор университета распаковывал посылку. Он получил ожоги и госпитализирован. Полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего.

На место происшествия прибыло подразделение полицейского спецназа. Следователи работают над установлением подробностей происшествия.