В сеульском университете произошел взрыв
2017-06-13 05:56 | www.apa.az | 3
Взрыв, в результате которого пострадал один преподаватель, произошел сегодня в южнокорейском университете Ёнсе.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, полиция не исключает, что инцидент является террористической атакой.
Взрыв произошел в 08:41 утра в момент, когда профессор университета распаковывал посылку. Он получил ожоги и госпитализирован. Полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего.
На место происшествия прибыло подразделение полицейского спецназа. Следователи работают над установлением подробностей происшествия.