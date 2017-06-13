Во время антитеррористической операции погиб солдат турецкой армии

2017-06-13 05:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В районе Генч провинции Бингель в Турции во время антитеррористической операции против террористов ПКК погиб один солдат турецкой армии.

Кроме этого, на пути следования военного автомобиля в Диярбакыре, террористами ПКК был устроен взрыв. Инцидент произошел в районе Сильван.



По официальным данным, Вооруженные Силы Турции продолжают антитеррористические операции восточном и юго-восточном регионах страны.