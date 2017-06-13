Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14 человек

2017-06-13 07:25 | www.apa.az | 3

Водитель разбившегося в Забайкалье автобуса скончался в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ, число погибших в результате ДТП возросло до 14 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

«На данный момент у нас остается одна женщина, она в отделении реанимации, состояние тяжелое, стабильное», - приводит пресс-служба слова главврача Петровск-Забайкальской ЦРБ.

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек. В больницах Бурятии и Забайкальского края находятся 34 человека, 18 из них - в реанимации, в том числе одна девочка - в состоянии комы.