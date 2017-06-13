Ашхабад и Будапешт проведут деловые переговоры

2017-06-13 07:54 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - Очередное заседание межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Ашхабаде 15-16 июня 2017 года, говорится в сообщении туркменского правительства.

В ходе встречи намечается обсудить вопросы увеличения торгового оборота и расширения партнерства между бизнес-сообществами двух государств.

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на последнем правительственном совещании подчеркнул, что в последние годы Туркменистан и Венгрия демонстрируют стремление к реализации крупных совместных проектов в различных областях.

По словам главы государства, на предстоящем заседании необходимо обсудить конкретные предложения, реализация которых будет содействовать укреплению двусторонних связей и придаст мощный импульс диверсификации партнёрства по всему спектру отношений.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году. В Туркменистане зарекомендовала себя продукция венгерских производителей, в частности сельскохозяйственная продукция, текстильные изделия и транспортные средства.

Венгрия заинтересована в увеличении импорта из Туркменистана продукции химической промышленности, нефте- и газопереработки.

Две страны в июне 2016 года подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

(Автор: Гусейн Гасанов)