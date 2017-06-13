Азербайджан при поддержке ЕС усиливает систему аккредитации (Эксклюзив)

2017-06-13 08:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) поможет Азербайджану усилить аккредитационную систему в стране, сказал в пятницу Trend начальник Центра аккредитации при Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана Сабиг Абдуллаев.

По его словам, с текущего месяца стартует твининг-проект "Усиление аккредитационной системы в Азербайджане", финансируемый ЕС.

"Исполнителем проекта выбрана Аккредитационная организация Германии (DAkkS). Цель проекта - внести вклад в развитие экономики Азербайджана и расширить доступ к мировым рынкам путем создания отвечающей европейским требованиям аккредитационной системы. В рамках данного проекта планируется довести потенциал Центра аккредитации Азербайджана до требований Организации международного сотрудничества по лабораторной аккредитации (ILAC), Международного форума по аккредитации (IAF) и Европейской организации по аккредитации (EA)", - сказал Абдуллаев.

Аккредитация, по его словам, играет важную роль в увеличении конкурентоспособности национальной экономики, а также в поощрении экспорта.

"Приведение деятельности организаций по оценке соответствия к международным стандартам повышает уверенность производителей, регуляторов, промышленников и других заинтересованных лиц. Кроме того, аккредитация данных организаций на основе соответствующих стандартов создаст условия для расширения торговли на национальном, региональном и международном уровнях, увеличения возможностей выхода на международные рынки и здоровой конкуренции", - считает Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время перед Центром стоит ряд задач в рамках проекта.

"Главной задачей является проведение анализа законодательной базы, регулирующей деятельность Аккредитационной службы, и приведение ее в соответствие с требованиями международных организаций, или же создание нового законопроекта. Кроме того, необходимо повысить и усовершенствовать знания сотрудников Центра, а также сторонних оценщиков и усилить институциональный потенциал Центра", - сказал Абдуллаев.

Публичное юридическое лицо "Центр аккредитации Азербайджана" было создано в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах метрологии, аккредитации и охраны объектов патентного права от 11 февраля 2017 года.

Основными функциями Центра являются обеспечение соблюдения принципов и правил аккредитации, проведение аккредитации структур по оценке (подтверждению) соответствия и осуществление представительства в международных структурах в этой сфере.

(Автор: Анвар Мамедов)