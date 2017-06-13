Узбекский банк «Ипак йули» в 2016 году увеличил активы по МСФО на 30 %

2017-06-13 08:39 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Активы акционерного инновационного коммерческого банка (АИКБ) «Ипак йули», входящего в число средних банков Узбекистана, по итогам 2016 года составили 2,286 триллиона сумов против 1,762 триллиона сумов – по итогам 2015 года, согласно обнародованному в СМИ отчету банка.

Таким образом, активы банка «Ипак йули» за 2016 год увеличились на 29,7 процента.

В 2016 году банк выдал кредиты и авансы клиентам в размере 1,268 триллиона сумов против 932,6 миллиарда сумов годом ранее (рост на 35,9 процента).

Обязательства банка возросли в 2016 году на 28,7 процента – до 2,076 триллиона сумов, в том числе объем средств клиентов возрос на 23,1 процента - до 1,593 триллиона сумов.

Собственный капитал кредитной организации возрос в 1,4 раза – до 209,033 миллиарда сумов с учетом уставного капитала, рассчитанного по рыночной стоимости в размере 112,653 миллиарда сумов и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 94,92 миллиарда сумов.

По итогам 2016 года банк «Ипак йули» получил чистую прибыль в размере 60,135 миллиарда сумов против 29,093 миллиарда сумов – по итогам 2015 года (рост – более чем в два раза).

Негосударственный банк "Ипак йули" создан в 1990 году. Банк имеет разветвленную структуру мини-банков, экспресс-центров, филиалы в Ташкенте и ряде регионов республики. Акциями банка владеют порядка тысячи акционеров – юридических и физических лиц, крупнейшими из которых являются национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест" (около 18 процентов) и Азиатский банк развития (13,56 процента).

Корреспондентские отношения установлены, в частности, с германскими Commerzbank AG и Deutsche Bank AG, австрийским Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, казахстанским Kazkommerzbank, American Express Bank (США).

В настоящее время в банковской системе Узбекистана действуют 26 коммерческих банков, в том числе три государственных, пять - с участием иностранного капитала, семь частных и 11 акционерных.

Совокупные активы коммерческих банков Узбекистана в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 23,3 процента – до 80,4 триллиона сумов, совокупный кредитный портфель - на 25,1 процента, до 53,4 триллиона сумов, совокупный банковский капитал возрос за год на 20,5 процента – до 9,4 триллиона сумов.

Официальный курс на 13 июня – 3903,19 сума/$ 1.

(Автор: Демир Азизов)