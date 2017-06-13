Навальный арестован на 30 суток

2017-06-13 08:42 | www.oxu.az | 2

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный арестован на 30 суток административного ареста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, Симоновский суд Москвы в ночь на вторник арестовал на 30 суток Алексея Навального за призывы к участию в несанкционированной акции,а также за неповиновение правоохранительным органам.

По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.

A.M.