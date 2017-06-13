Kara Havacılık Okulu taşınıyor

2017-06-13 08:12 | www.trend.az | 1

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ankara’da bulunan Kara Havacılık Okulu’nun 2018 yılında Isparta’ya taşınacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta'da inşaatı süren Kara Havacılık Okulu ile ilgili açıklamada bulundu. Gazetecilerle İl Özel İdaresi'nde sahurda bir araya gelen Bilgiç, "15 Temmuz'daki hain saldırıdan sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay'da Kara Havacılık Okulu'na ilişkin bir strateji değişikliği oldu. Daha önce Isparta'ya taşınması düşünülmeyen bir takım başka üniteler de bünyeye dahil edildi. Bu kadar gecikmesi de müteahhittin sıkıntıya düşmesiydi.

O müteahhitle karşılıklı olarak süreci hızlandırmak için karşılıklı sözleşmenin tasfiyesi gerçekleştirildi. Projeler yeni şekle göre büyütülüyor. Eylül ayında yeni bir ihale ile tamamı çok daha büyük şekilde ihale edilecek ve 2018 yılında da bütünüyle devreye alınmış olacak. Bu süreç içerisinde de hızlı şekilde taşınma arzuları var. Ama neticede Milli Savunma Bakanlığı nasıl planlar bilmiyorum ama bir kısmına taşınmayı başlatmış olacaklar. Isparta'nın hem sosyal hem de iktisadi yaşamına ciddi manada katkı sağlayacak bir proje" diye konuştu.

Öte yandan Isparta'ya ikinci üniversite konusunda açıklamalarda bulunan Bilgiç, "Isparta'ya ikinci üniversite konusunda bizim kafamızda tematik bir üniversite var. Bir ihtisas ve sağlık bilimleri üniversitesi düşünüyoruz. Isparta'ya en kısa zamanda kuruluş haberini vermek ve meclisten kuruluşunu geçirerek çalışmalarımızı hızlandırmış olacağız. Şu anda izin, karar ve yasama süreçlerini şuan sürdürüyoruz. İkinci üniversitenin açılması noktasında mevcut SDÜ yönetimi ilimiz için ihtiyaç olduğu noktasında tüm destekleri veriyorlar. Bazı bölümlerin yeni üniversiteye aktarılması ve yeni bölümlerle sağlık üniversitesi açılması yönünde planlamamız var" dedi.