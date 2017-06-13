Роберт Просинечки: Не вижу причин менять место работы

2017-06-13 08:50 | www.oxu.az | 3

«У меня действующий контракт со сборной Азербайджана. Руководители Федерации довольны моей работой».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки.

Комментируя слухи о своем переходе в турецкий «Бурсаспор» хорватский специалист сказал: «Все очень просто. У меня контракт до конца года, который я уважаю. К сожалению, в последнем матче мы потерпели обидное поражение от сборной Северной Ирландии, но это ничего не меняет. В настоящее время я не вижу причин менять место работы».

A.M.