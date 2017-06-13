Протестующие в Каракасе подожгли здание Верховного суда

2017-06-13 08:56 | www.oxu.az | 2

Участники акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе в понедельник забросали бутылками с зажигательной смесью и петардами вход в здание Верховного суда (ВС) в районе Чакао.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, фото-и видеокадры с места происшествия были обнародованы в Twitter

По данным агентства AFP, нападению подверглось и отделение одного из банков, находящееся на первом этаже здания. Силам безопасности удалось разогнать протестующих при помощи слезоточивого газа, а пожарные смогли справиться с огнем. Сведений о пострадавших обнародовано не было.

ВС стал одним из главных инструментов президента Николаса Мадуро в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. Высший судебный орган неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об «оставлении поста» президентом.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тысячи человек, свыше 3,1 тысячи были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.

A.M.