6 ayda 981 terörist etkisiz hale getirildi

2017-06-13 08:16 | www.trend.az | 1

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen operasyonlarda yılbaşından bu yana yurt içi ve dışında 837'si ölü, 62'si yaralı ve 82'si yakalama olmak üzere 981 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe vuruldu.

Bu kapsamda 1 Ocak-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt içinde 431'i ölü, 16'sı yaralı, 82'si yakalama olmak üzere 529 terörist, yurt dışında ise 406'sı ölü, 46'sı yaralı olmak üzere 452 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda yaklaşık 6 ayda 981 teröristin etkisiz hale getirildi, terör örgütü PKK'dan kaçan 44'ü yurt içinden, 113'ü ise yurt dışından olmak üzere 157 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yine söz konusu dönemdeki operasyonlarda bin 460 kalaşnikof silah, av tüfeği ve tabanca, 61 biksi ve MG-3 makineli tüfek, 38 keskin nişancı tüfeği, 122 füze, roket ve tanksavar, 16 havan, 16 doçka ile 557 bin 565 mühimmat ele geçirildi, tespit edilen 603 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sağlandı.

"Terör örgütü, İran üzerinden de silah temini gayretinde"

Bilgilendirmede, yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde bölücü terör örgütüne ait yurt içindeki silah ve mühimmat depolarının büyük oranda ele geçirildiği ve imha edildiği belirtilerek, bu terör örgütünün adeta nefes alamayacak hale getirildiği vurgulandı.

PKK'nın yurt dışından silah ve mühimmat temini arayışına girdiği belirlendi. Bu kapsamda en son Van'ın Gürpınar ilçesinde ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatın, örgütün Suriye ve Irak'tan sonra İran üzerinden de silah temini gayreti içinde olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA