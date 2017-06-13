Министр: «Разработанная совместно с Натигом Алиевым «дорожная карта» позволит нам удвоить товарооборот»

2017-06-13 09:31 | www.apa.az | 3

«Натиг Алиев был достойным сыном азербайджанского народа. Он также был большим другом казахского народа, кавалером ордена «Кормет», который является одной из престижных наград Казахстана».

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Азертадж, об этом сказал министр энергетики Казахстана, сопредседатель азербайджано-казахской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Канат Бозумбаев, который посетил II Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память покойного министра энергетики Азербайджана Натига Алиева.

«Натиг Алиев внес огромный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, был сопредседателем межправительственной комиссии с азербайджанской стороны. Последний раз мы общались 15 мая в Вене на заседании стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. У него были большие планы, он собирался 8-9 июня приехать в Астану на открытие «Экспо-2017». К сожалению, судьба сложилась так, что нашего старшего товарища и друга теперь нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Он запомнился нам жизнерадостным и порядочным человеком, человеком, который выполнял свои обещания. Человеком, который мне – своему младшему коллеге всегда помогал мудрым советом. Он был мудрым, опытным, добрым и искренним человеком. Его память навсегда сохранится в наших сердцах», - сказал Канат Бозумбаев.

Говоря о состоянии азербайджано-казахских связей, министр отметил: «Во время последнего визита президента Нурсултана Назарбаева в Азербайджан главы наших стран поставили перед нами, как сопредседателями межправительственной комиссии, задачу провести в ближайшее время заседание комиссии, принять всесторонние и всеобъемлющие меры по увеличению товарооборота, улучшению условий для социально-экономического сотрудничества двух стран. Мы с покойным Натигом Алиевым два месяца интенсивно работали и проработали «дорожную карту». Эта «дорожная карта» позволит нам удвоить товарооборот. В память о нашем старшем друге мы должны добиться того, чтобы в ближайшие годы наше сотрудничество вышло в новый уровень».