Американские сенаторы договорились о новых антироссийских санкциях

2017-06-13 09:10 | www.oxu.az | 3

Сенаторы США договорились по поводу законопроекта, предусматривающего расширение санкций в отношении России.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Washington Post.

«Это будет очень комплексный законопроект, он затрагивает все аспекты», - заявил глава сенатского комитета по иностранным делам, республиканец Роберт Коркер.

Как сообщает издание, «российская поправка будет «прикреплена» к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана». Согласно внесённым изменениям, в законе будут уточнены уже действующие санкции и добавлены новые ограничения. Рассмотреть документ планируется на этой неделе.

В качестве аргументов для повторного утверждения и введения новых мер указываются «агрессивные действия России на Украине, её поступки в Сирии, а также кибератаки».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что желание ужесточить санкции демонстрирует отсутствие здравого смысла у американских политиков.

A.M.