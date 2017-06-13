Trump’a çifte şok

2017-06-13 08:18 | www.trend.az | 1

Trump aleyhinde açılan davada, Beyaz Saray’a çıktığından beri yabancı hükümetlerden alınan ödeneklerle, anayasadaki yolsuzluk karşıtı hükümlerin çiğnendiği öne sürülüyor. Başsavcı Karl A. Racine ve Maryland Başsavcısı Brian E. Frosh, Trump’ın kamusal görevlerini ve özel iş sahasını ayrı tutmak için verdiği sözleri tutmadığını belirtiyorlar. Örnek olarak, oğul Eric Trump’ın, “şirketin mali durumu hakkında Başkan Trump’a düzenli olarak bilgi vereceğini” söylemesi gösteriliyor.

Vize yasağına geçit yok

San Francisco’daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına getirilen vize yasağının uygulanmamasının devamına karar verdi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Başkan’ın Kongre tarafından kendisine verilen yetkinin ötesine geçerek bu Başkanlık Kararnamesini aldığına karar verildi” ifadesi yer aldı. Mahkeme, Trump’ın vize yasağı uygulamasının “nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkeleri hedef aldığına” dikkati çekerek, bu kararın Müslümanlara yönelik olduğunu kaydetti.

Kaynak: Milliyet