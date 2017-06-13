Ege’ye 2 dev yatırım

2017-06-13 08:19 | www.trend.az | 1

Türkiye ilk çeyrekteki yüzde 5 büyüme rakamıyla ekonomisinin gücünü bir kez daha ortaya koyarken Ege için açıklanan 2 dev yatırım iş dünyasında heyecan yarattı. Azerbeycan devlet şirketi SOCAR, Aliağa'da 21 milyar lira yatırımla kurduğu STAR Rafinerisi'nin yüzde 88,4'nü tamamlarken ikinci bir Petkim kurmak için de harekete geçti. SOCAR, 10.5 milyar lira yatırımla kurulması ve binlerce kişiye iş imkanı sağlaması hedeflenen ikinci Petkim için girişimlere başladığını açıkladı. Öte yandan, Ege ekonomisine doping etkisi yapacak bir yatırım haberi de Balıkesir'den geldi. Albayrak Grubu, Varaka şirketi aracılığıyla Balıkesir'de 1 milyar liralık yatırımla kurduğu kağıt fabrikasında sona yaklaştı. İlk etabının 2018'de işletmeye alınması planlanan tesiste, toplam 1500 kişiye istihdam sağlanacak.

Teşviklerden yararlanalım

Türkiye'ye özelleştirme ihalesinden Petkim'i alarak giriş yapan ve halen Türkiye'deki 'en büyük yabancı yatırımcı' olarak faaliyet gösteren Azerbaycan enerji şirketi SOCAR, yeni yatırımla ikinci bir Petkim yaratmak ve kuruluşun bulunduğu Aliağa'da bir 'kimya parkı' kurmak istiyor. SOCAR Global Yatırımlar Daire Başkanı ve Petkim Petrokimya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, henüz proje aşamasındaki yatırımın finansal boyutunun tam ortaya çıkmadığını, tahmini 10.5 milyar lira (3 milyar dolar) olabileceğini söyledi. Aliyev, "Bu niyetimizi hükümet yetkilileri ile de paylaştık. Destekliyorlar. Böyle bir yatırım stratejik teşvik kapsamında olabilir" dedi. Aliyev, "Hükümetle temaslarımız var. Yeni petrokimya tesisleri kurmak istiyoruz. Petkim'i aldıktan sonra 730 milyon dolar yatırım yaptık. Artık orada yeni yatırım için yer yok. Yanında yeni yatırımlar yapmak istiyoruz. Yeni teşviklerden de yararlanmak istiyoruz. Böyle bir yatırımın stratejik yatırım kapsamına alınması finansmanını da kolaylaştırır" diye konuştu.

Piyasa değeri 2.1 milyar dolar

Türkiye'de Petkim'i aldıktan sonra her yıl 100 milyon dolar civarında yatırımla büyüttüklerini, STAR Rafinerisi, Petlim ve TANAP yatırımlarının başladığını, sürekli yatırım harcaması olduğu için henüz para kazanmadıklarını belirten Aliyev, "Ancak önümüzdeki yıllarda STAR devreye giriyor. TANAP'ın yüzde 72'si bitti. Aliağa'daki limanın birinci fazını açtık, ikincisi açılıyor. Yatırımlar tamamlandıkça gelirimiz de artacak. Petkim'i pahalı aldık ama piyasa değeri TL bazında yüzde 420 arttı. 2017 Nisan ayı itibariyle piyasa değeri 2.1 milyar dolar" dedi. Albayrak Grubu şirketlerinden Varaka da, Balıkesir'e 1 milyar liralık yatırımla kurulan kağıt fabrikasının birinci etabının 2018 başında üretime başlayacağını açıkladı. Varaka'nın bin 500 kişiye istihdam sağlayacak kağıt fabrikasının, 1 milyon metrekarelik açık ve 140 bin metrekarelik kapalı alan üzerinde üretime başlayacağı kaydedildi. Yıllık 700 bin ton kağıt üretim kapasitesine sahip olan yatırımın birinci etabının 2018 başında, ikinci etabının ise 2019 başında devreye alınması öngörülüyor. Varaka, Türkiye'nin yıllık 450 milyon dolarlık ithalat açığını kapatmayı hedefliyor. Albayrak Grubu yetkilileri, "Yatırımın en önemli özelliği, ham madde için Albayrak Grubu şirketlerinin sahip olduğu günlük 10 bin ton katı atık ve hurda kağıt toplama kapasitesinden yararlanacak olması" dedi. Grup bünyesindeki şirketlerin günde topladığı 10 bin ton katı atığın yaklaşık 2 bin tonu hurda kağıttan oluşuyor.

Albayrak, topladığı hurda kağıtlarla, ithal edilen 500 bin ton/yıl kuşe karton yerine, yerli kuşe kartonu ve beyaz testliner üretecek.

YILDA 350 BİN TON ÜRETİM

Yeni yatırımlarla birlikte Albayrak Grubu iştiraki Varaka, yıllık 200 bin ton gazete kağıdı üretimi ile yıllık 150 bin ton beyaz testliner kağıdı üretimi hedefliyor. 2018 başından itibaren bu ürünlerle pazardaki yerini alacak Varaka, 2019'da, bünyesinde bulunan Balıkesir eski SEKA kağıt makinesinin yenilenme aşamalarını tamamlayacak. 2019'dan itibaren de Türkiye'nin büyük miktarda ithal ettiği kuşe karton tiplerinde yılda 350 bin ton üretim yapacak. Yatırımın hayata geçmesiyle Albayrak'ın yıllık kağıt üretme kapasitesi 700 bin tona ulaşacak.

KAUÇUK DAHİL BİRÇOK YENİ ÜRÜN ÜRETECEĞİZ

SOCAR Türkiye Genel Müdürü Zaur Gahramanov, bölgede özel statülü kimya parkı yapmak istediklerini ifade ederek, "Kauçuk dahil birçok yeni ürün üretimine girmek istiyoruz. Petkim'den daha büyük kapasiteler kurabiliriz" şeklinde konuştu.

Gahramanov, şunları söyledi: "Azerbaycan'ın en büyük dış yatırımı Türkiye'de. Petkim, Star Rafinerisi, TANAP, Petlim, enerji santrali gibi 18 milyar dolarlık yatırımın 11 milyar dolarlık kısmını tamamladık. Türkiye'de yeni işlerimiz olacak. Petkim'in kapasitesi artacak. Satın aldıktan sonra 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Petro kimya yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz. Bizim işleyemediğimiz için ihraç ettiğimiz hammaddeyi, Türkiye gidip dışarıdan işlenmiş olarak ithal ediyor. Niye? Biz bunları üretebiliriz. Petkim'de özel statülü kimya parkı yapmak istiyoruz. Petkim yüzde 93 kapasite ile çalışıyor. Bu bile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 18'ini ancak karşılıyor. Daha fazlasını yapabiliriz. Petkim'i iki üç katına çıkarabiliriz."