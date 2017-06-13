ИГИЛ может использовать ноутбуки для подрыва самолётов

2017-06-13 09:19 | www.oxu.az | 3

Израильская разведка предупредила американских коллег о планах боевиков террористической группировки ИГИЛ использовать ноутбуки для подрыва самолётов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные должностные лица.

Издание указывает, что израильские специалисты в области кибербезопасности выяснили, что боевики разработали взрывчатку, которая выглядит как батареи для портативных компьютеров и способна обмануть рентгеновские аппараты в аэропорту.

Выяснить это удалось благодаря тому, что израильские агенты несколько месяцев назад внедрились в небольшую группу террористов, занимавшихся подготовкой взрывных устройств в Сирии.

Эти данные и привели к появлению в марте информации о запрете на провоз в салонах самолётов больших электронных устройств в США и Великобританию из десяти аэропортов в восьми странах с преимущественно мусульманским населением.

A.M.